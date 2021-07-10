ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ЧЕ по современному пятиборью-2022 пройдет в Венгрии

10.07.2021 11:31 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по современному пятиборью в 2022 году пройдет в Секешфехерваре (Венгрия), сообщает ТАСС со ссылкой на информацию президента Европейской конфедерации современного пятиборья Татьяны Ардабьевой.

"Следующий чемпионат Европы пройдет в 2022 году в Секешфехерваре, точные даты проведения соревнований пока не определены. Венгрия должна была проводить этот турнир в прошлом году, но из-за пандемии соревнования тогда были отменены", - сказала Татьяна Ардабьева.

Последний раз Секешфехервар принимал у себя чемпионат Европы по современному пятиборью в 2018 году. Европейские первенства в этом городе проходили также в 1997, 2000 и 2014 годах.

Предолимпийский чемпионат Европы по современному пятиборью проходит в эти дни в Нижнем Новгороде, турнир завершится 11 июля. Белорусские рыцари пяти качеств выиграли золото в женской и серебро в мужской эстафетах.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предолимпийский чемпионат Европы по современному пятиборью проходит в эти дни в Нижнем Новгороде, турнир завершится 11 июля.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Максим Недосеков занял третье место на этапе легкоатлетической Бриллиантовой лиги в Монако
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

09.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by