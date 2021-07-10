Евгений Королек завтра поборется за медали этапа Кубка наций по велотреку

Источник материала: БT

В Санкт-Петербурге заключительный в сезоне этап Кубка наций по велотреку - турнир, который пришел на смену Кубку мира. Белорусы заявлены на соревнованиях практически в каждой дисциплине. Особое внимание к результатам дебютанта предстоящей Олимпиады Евгения Королька. Накануне, несмотря на падение, он финишировал в шаге от пьедестала в гонке на выбывание. А уже завтра поборется за медали омниума или велосипедного многоборья, которое входит в олимпийскую программу.



