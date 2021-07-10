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Евгений Королек завтра поборется за медали этапа Кубка наций по велотреку

10.07.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

В Санкт-Петербурге заключительный в сезоне этап Кубка наций по велотреку - турнир, который пришел на смену Кубку мира. Белорусы заявлены на соревнованиях практически в каждой дисциплине. Особое внимание к результатам дебютанта предстоящей Олимпиады Евгения Королька. Накануне, несмотря на падение, он финишировал в шаге от пьедестала в гонке на выбывание. А уже завтра поборется за медали омниума или велосипедного многоборья, которое входит в олимпийскую программу.


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В Санкт-Петербурге заключительный в сезоне этап Кубка наций по велотреку - турнир, который пришел на смену Кубку мира. Белорусы заявлены на соревнованиях...
 
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