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Евгений Королек завтра поборется за медали этапа Кубка наций по велотреку
10.07.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
В Санкт-Петербурге заключительный в сезоне этап Кубка наций по велотреку - турнир, который пришел на смену Кубку мира. Белорусы заявлены на соревнованиях практически в каждой дисциплине. Особое внимание к результатам дебютанта предстоящей Олимпиады Евгения Королька. Накануне, несмотря на падение, он финишировал в шаге от пьедестала в гонке на выбывание. А уже завтра поборется за медали омниума или велосипедного многоборья, которое входит в олимпийскую программу.
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В Санкт-Петербурге заключительный в сезоне этап Кубка наций по велотреку - турнир, который пришел на смену Кубку мира. Белорусы заявлены на соревнованиях...
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