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Менее суток остается до развязки футбольного чемпионата Европы. На легендарном "Уэмбли" завтра англичане поспорят за титул с итальянцами. Футболисты с Туманного Альбиона сверхмотивированы - они еще никогда не выигрывали турнир Старого Света. Но и сборная Италии не промах. Команда не проигрывает уже на протяжении 33 матчей. Букмекеры не рискуют назвать явных фаворитов. Оттого и результат встречи непредсказуем. "Беларусь 5" не оставит своих болельщиков без захватывающего противостояния и покажет встречу в прямом эфире. Стартовый свисток прозвучит завтра в 10 вечера. Комментировать поединок будут Илья Бакай и Федор Прошкин. И они подготовили атмосферный сюжет накануне главного матча турнира.



Рассказывает Федор Прошкин.







Лондон готовится к финалу чемпионата Европы по футболу

55 лет англичанам не удавалось пробиться в финал крупного турнира

Лондон готовится принять финал Евро-2020. На легендарном "Уэмбли" сборная Англии сыграет со сборной Италии и постарается впервые в своей истории завоевать титул континентального чемпиона.55 лет с момента триумфа на домашнем чемпионате мира 1966 года англичанам не удавалось пробиться в финал крупного турнира, и теперь ожидания многих поколений английских болельщиков оправдались. Пока стадион пуст и за день до финала вовсю готовится к главному матчу Евро. Но уже завтра более 60 000 англичан и итальянцев придут сюда и будут неистово поддерживать свои национальные команды. Можно не сомневаться, что как английские, так и итальянские болельщики обеспечат много шума не только на стадионе, но и около него.







Полуфиналы, которые также проходили в Лондоне, порадовали не только высоким качеством футбола, но и невероятной атмосферностью. Перед каждым матчем тысячи болельщиков за несколько часов собирались около стадиона, беспрерывно пели, кричали, обнимались, соревновались в креативности образов, а затем после побед Италии и Англии переносили свои эмоции со стадиона на лондонские улицы.



Сегодня как на территории парка Уэмбли, так и во всем городе очень спокойно и размеренно



Однако уже завтра от этой тишины не останется и следа. Активную подготовку к матчу помимо работников стадиона ведут организаторы турнира, бродкастеры, волонтеры, многочисленные кафе и пабы, точки продажи атрибутики. Английские и итальянские болельщики прибывают в Лондон из разных уголков страны и надеются, что именно их команда станет победителем, понимая при этом всю сложность такой задачи и силу соперника.



Футбол возвращается домой. С таким посылом сборная Англии начинала каждый турнир последние 25 лет





Футбол возвращается домой. С таким посылом сборная Англии начинала каждый турнир последние 25 лет от домашнего Евро-1996, однако лишь сейчас у "Трех львов" появляется реальная возможность воплотить эти слова в жизнь. Яркая и сбалансированная сборная Италии в свою очередь постарается этому воспрепятствовать и выиграть чемпионат Европы во второй раз. Как разрешится это контрастное противостояние, узнаем завтра.