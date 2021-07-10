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11 июля состоится финал Евро-2020 - "Беларусь 5" покажет матч в прямом эфире
10.07.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Менее суток остается до развязки футбольного чемпионата Европы. На легендарном "Уэмбли" завтра англичане поспорят за титул с итальянцами. Футболисты с Туманного Альбиона сверхмотивированы - они еще никогда не выигрывали турнир Старого Света. Но и сборная Италии не промах. Команда не проигрывает уже на протяжении 33 матчей. Букмекеры не рискуют назвать явных фаворитов. Оттого и результат встречи непредсказуем.
Лондон готовится к финалу чемпионата Европы по футболу
Лондон готовится принять финал Евро-2020. На легендарном "Уэмбли" сборная Англии сыграет со сборной Италии и постарается впервые в своей истории завоевать титул континентального чемпиона.
55 лет англичанам не удавалось пробиться в финал крупного турнира
55 лет с момента триумфа на домашнем чемпионате мира 1966 года англичанам не удавалось пробиться в финал крупного турнира, и теперь ожидания многих поколений английских болельщиков оправдались. Пока стадион пуст и за день до финала вовсю готовится к главному матчу Евро. Но уже завтра более 60 000 англичан и итальянцев придут сюда и будут неистово поддерживать свои национальные команды. Можно не сомневаться, что как английские, так и итальянские болельщики обеспечат много шума не только на стадионе, но и около него.
Футбол возвращается домой. С таким посылом сборная Англии начинала каждый турнир последние 25 лет от домашнего Евро-1996, однако лишь сейчас у "Трех львов" появляется реальная возможность воплотить эти слова в жизнь. Яркая и сбалансированная сборная Италии в свою очередь постарается этому воспрепятствовать и выиграть чемпионат Европы во второй раз. Как разрешится это контрастное противостояние, узнаем завтра.
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Менее суток остается до развязки футбольного чемпионата Европы. На легендарном "Уэмбли" завтра англичане поспорят за титул с итальянцами. Футболисты с Туманного...
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