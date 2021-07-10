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Брестское "Динамо" и жодинское "Торпедо-БелАЗ" вышли в 1/8 финала Кубка Беларуси

10.07.2021 23:01 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу определились очередные участники 1/8 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Трехкратные обладатели Кубка футболисты брестского "Динамо" в Новополоцке лишь в серии послематчевых пенальти одолели представителя первой лиги национального первенства местный "Нафтан", который дважды выигрывал трофей. После первого тайма хозяева вели 2:0, но не удержали преимущество, пропустив два мяча в самом конце второй половины встречи - 2:2. В дополнительное время этот результат не изменился, а пенальти лучше пробили брестчане - 5:4.

Жодинское "Торпедо-БелАЗ" победило в Пинске футболистов местного клуба "Стэнлес" со счетом 2:0.

Ранее в 1/8 финала вышли нынешний владелец Кубка борисовский БАТЭ, гродненский "Неман", мозырская "Славия", "Гомель", столичный "Энергетик-БГУ", "Слуцк", брестский "Рух", минское "Динамо", "Витебск", а также три представителя второго дивизиона чемпионата Беларуси гомельский "Локомотив", могилевский "Днепр" и дзержинский "Арсенал".

Дата последней встречи 1/16 финала "Узда" - "Шахтер" (Солигорск) будет определена позже. 

В решающем поединке прошлого розыгрыша БАТЭ в пятый раз завоевал Кубок, победив в Гомеле "Ислочь" со счетом 2:1. По три раза Кубком Беларуси владели минское "Динамо", "Шахтер", бобруйская "Белшина" и брестское "Динамо". По два трофея у столичного МТЗ-РИПО, "Гомеля", мозырской "Славии" и новополоцкого "Нафтана", по одному - у футболистов "Минска", столичного "Динамо-93", гродненского "Немана", "Витебска" и "Торпедо-БелАЗа".-0-

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Трехкратные обладатели Кубка футболисты брестского "Динамо" в Новополоцке лишь в серии послематчевых пенальти одолели представителя первой лиги национального...
 
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