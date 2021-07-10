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Белорусские пятиборцы стали обладателями бронзы ЧЕ в командном первенстве

10.07.2021 23:21 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Пропуском на пьедестал для белорусской мужской дружины рыцарей пяти качеств стала сумма в 4288 балла. Больше смогли набрать лишь команды Венгрии (Бенце Деметер, Рихард Берецки, Бенце Кардош) – 4380 балла и Франции (Брис Лубе, Пьер Дежарден, Кристофер Патте) – 4352 очка.

Ранее в личных соревнованиях лучший из белорусов Иван Хамцов занял шестое место. Тройку сильнейших составили Бенце Кардош (Венгрия) – 1476 очка, Брис Лубе (Франция) – 1461 пункта и еще один венгр Бенце Деметер – 1456 балла.

Таким образом на счету белорусских пятиборцев три медали чемпионата Европы в Нижнем Новгороде. Ранее, было выиграно золото в женской и серебро в мужской эстафетах.-0-

 
 
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Пропуском на пьедестал для белорусской мужской дружины рыцарей пяти качеств стала сумма в 4288 балла. Больше смогли набрать лишь команды Венгрии (Бенце Деметер,...
 
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