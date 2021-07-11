Футболисты Англии и Италии определят чемпиона Европы

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11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Англии и Италии сегодня встретятся в Лондоне в финальном поединке Евро-2020, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решающий поединок 16-го чемпионата Европы пройдет на поле стадиона "Уэмбли" (начало в 22.00; прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Судить встречу англичан и итальянцев будет бригада арбитров из Нидерландов, которую возглавит Бьорн Кейперс.

Сборная Англии впервые в истории пробилась в финал чемпионата Европы, победив в полуфинальном матче датчан со счетом 2:1 в дополнительное время. На групповой стадии подопечные Гарета Саутгейта обыграли команды Хорватии и Чехии с одинаковым результатом 1:0, а с шотландцами разошлись миром - 0:0. В 1/8 финала была побеждена сборная Германии - 2:0, а в четвертьфинале разгромлены украинцы - 4:0.

Футболисты Италии в полуфинале одолели команду Испании в серии послематчевых пенальти - 4:2 (игровое время - 1:1). В предварительной группе А команда Роберто Манчини с крупным счетом 3:0 разгромила команды Турции и Швейцарии, у сборной Уэльса выиграла с минимальным преимуществом 1:0. В 1/8 финала итальянцы взяли верх над австрийцами - 2:1 (в дополнительное время), а в четвертьфинале обыграли бельгийцев с таким же результатом.

Для сборной Италии предстоящий финал будет четвертым на чемпионатах Европы. В 1968 году они выиграли турнир, одолев команду Югославии (2:0). Еще два раза итальянцы проигрывали в решающих поединках: в 2000 году - французам (1:2, в овертайме) и в 2012-м - испанцам (0:4).

Англичане еще никогда не играли в финальных матчах первенства Европы, но дважды становились бронзовыми призерами (1968, 1996).

Список лучших бомбардиров ЧЕ сейчас возглавляют чех Патрик Шик и португалец Криштиану Роналду, забившие по 5 мячей. Из участников сегодняшнего финала лучшие шансы догнать их имеют англичане: Гарри Кейн забил 4 гола, в активе Рахима Стерлинга на один гол меньше.

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золотые медали впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время). Чаще других чемпионами Европы становились испанцы и немцы, у которых по три титула, два раза золото брали французы, по одному - сборные СССР, Италии, Чехословакии, Нидерландов, Дании, Греции и Португалии.-0-