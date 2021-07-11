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Футболисты сборной Аргентины в 15-й раз выиграли Кубок Америки

11.07.2021 10:49 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Аргентины в 15-й раз стали обладателями Кубка Америки, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном поединке 47-го розыгрыша Copa America в Рио-де-Жанейро аргентинцы одолели хозяев турнира бразильцев с минимальным перевесом в счете - 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Анхель Ди Мария, отличившийся на 22-й минуте.

В игре за 3-е место сборная Колумбии одержала волевую викторию над командой Перу с результатом 3:2.

В полуфиналах аргентинцы одолели колумбийцев в серии послематчевых пенальти - 3:2 (игровое время - 1:1), а бразильцы были сильнее перуанцев - 1:0.

Лучшими бомбардирами турнира стали лидер аргентинской сборной Лионель Месси и колумбиец Луис Диас, забившие по 4 мяча.

В предыдущем розыгрыше, который также проходил на аренах Бразилии, своей девятый в истории титул завоевали хозяева, победившие в финале перуанцев со счетом 3:1. В матче за бронзу аргентинцы одолели чилийцев - 2:1. Следующий розыгрыш Кубка Америки планируется провести в 2024 году в Эквадоре.

Турнир с участием лучших сборных Южной Америки проводится с 1916 года. Больше всех его триумфаторами становились футболисты Аргентины и Уругвая - 15 раз, у Бразилии 9 титулов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В финальном поединке 47-го розыгрыша Copa America в Рио-де-Жанейро аргентинцы одолели хозяев турнира бразильцев с минимальным перевесом в счете - 1:0. Единственный гол в...
 
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