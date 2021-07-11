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Женская сборная Беларуси выиграла второй матч молодежного ЧМ по волейболу

11.07.2021 12:07 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси выиграла второй матч молодежного чемпионата мира (U-20) по волейболу, который продолжается в Нидерландах и Бельгии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруски в пяти сетах переиграли Египет - 3:2 (25:23, 24:26, 25:21, 15:25, 17:15). Это был первый столь продолжительный матч на данном турнире.

Обе команды одинаково сыграли на подаче, совершив по четыре эйса. Практически полное равенство наблюдалось в атаке и на ошибках соперника. Египетские спортсменки лучше сыграли на блоке (19:13), однако для победы этого не хватило.

В целом белоруски набрали меньше очков (106:110). Впрочем, подопечные Ольги Пальчевской взяли верх в самых важных моментах матча.

У победительниц самой результативной волейболисткой матча стала Дарья Вакулко, которая принесла белорусской сборной 21 очко.

Также в этой группе выступают команды Италии и Польши, которые провели встречу между собой. Матч завершился в пользу спортсменок с Апеннинского полуострова - 3:1 (25:16, 10:25, 25:21, 25:9).

После двух туров в группе D, где играют белоруски, положение таково: Италия - 2 победы/6 очков. Польша - 1/3, Беларусь - 1/2, Египет - 0/1.

Сегодня белорусской молодежке предстоит матч против итальянских сверстниц.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Белоруски в пяти сетах переиграли Египет - 3:2 (25:23, 24:26, 25:21, 15:25, 17:15). Это был первый столь продолжительный матч на данном турнире.
 
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