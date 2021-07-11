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Команда Беларуси по плаванию прибыла в Японию
11.07.2021 14:59 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Япония встречает спортсменов олимпийской делегации Республики Беларусь на XXXII летних Олимпийских играх в Токио. Первой 11 июля 2021 года прибыла команда белорусских пловцов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.
До начала Игр атлеты разместятся в тренировочном лагере в Амагасаки. Соответствующий меморандум об организации лагеря был подписан 11 марта 2021 года между городом Амагасаки, префектурой Хиого и Белорусской федерацией плавания.
На предстоящих Олимпийских играх в составе белорусской команды выступят 109 спортсменов в 20 видах спорта.-0-
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До начала Игр атлеты разместятся в тренировочном лагере в Амагасаки. Соответствующий меморандум об организации лагеря был подписан 11 марта 2021 года между городом...
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