Команда Беларуси по плаванию прибыла в Японию

Источник материала: БелТА

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Япония встречает спортсменов олимпийской делегации Республики Беларусь на XXXII летних Олимпийских играх в Токио. Первой 11 июля 2021 года прибыла команда белорусских пловцов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

До начала Игр атлеты разместятся в тренировочном лагере в Амагасаки. Соответствующий меморандум об организации лагеря был подписан 11 марта 2021 года между городом Амагасаки, префектурой Хиого и Белорусской федерацией плавания.

На предстоящих Олимпийских играх в составе белорусской команды выступят 109 спортсменов в 20 видах спорта.-0-