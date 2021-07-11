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Уимблдон - белоруска К. Дмитрук выиграла трофей в юниорском парном разряде

11.07.2021 16:41 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

17-летняя Кристина Дмитрук выиграла Уимблдон в юниорском парном разряде! Белоруска в дуэте с россиянкой Дианой Шнайдер была посеяна на престижных соревнованиях под первым номером, и свой высокий статус тандем подтвердил в финале. За 1 час и 8 минут были обыграны бельгийка София Костулас и финка Лаура Хиетаранта - лишь 3 гейма они смогли взять сегодня - 6:1, 6:2. 






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17-летняя Кристина Дмитрук выиграла Уимблдон в юниорском парном разряде! Белоруска в дуэте с россиянкой Дианой Шнайдер была посеяна на престижных соревнованиях...
 
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