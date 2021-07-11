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Белоруска А. Коньшина - чемпионка Европы среди молодежи по легкой атлетике

11.07.2021 16:41 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Александра Коньшина - чемпионка Европы среди молодежи по легкой атлетике! Победу белоруска одержала в метании копья с новым личным рекордом 59 метров и 14 сантиметров, обойдя ближайшую соперницу более чем на полтора метра. Отметим, что это третья награда белорусов на форуме - также золото взял Дмитрий Карпук в толкании ядра, а Евгений Богуцкий стал вторым в метании диска.





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Александра Коньшина - чемпионка Европы среди молодежи по легкой атлетике! Победу белоруска одержала в метании копья с новым личным рекордом 59 метров и 14...
 
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