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Белоруска А. Коньшина - чемпионка Европы среди молодежи по легкой атлетике
11.07.2021 16:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Александра Коньшина - чемпионка Европы среди молодежи по легкой атлетике! Победу белоруска одержала в метании копья с новым личным рекордом 59 метров и 14 сантиметров, обойдя ближайшую соперницу более чем на полтора метра. Отметим, что это третья награда белорусов на форуме - также золото взял Дмитрий Карпук в толкании ядра, а Евгений Богуцкий стал вторым в метании диска.
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Александра Коньшина - чемпионка Европы среди молодежи по легкой атлетике! Победу белоруска одержала в метании копья с новым личным рекордом 59 метров и 14...
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