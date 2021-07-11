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Руслан Лисакович стал автором лучшего гола 15-го тура чемпионата Беларуси

11.07.2021 16:59 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руслан Лисакович признан автором лучшего гола 15-го тура футбольного чемпионата Беларуси по итогам традиционного голосования болельщиков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На 76-й минуте гостевого матча со столичным "Энергетиком-БГУ" 19-летний полузащитник "Ислочи" эффектным дальним ударом сравнял счет, установив окончательный результат - 1:1. Это первый гол Руслана Лисаковича в высшей лиге чемпионата Беларуси. После 15 туров футболисты "Ислочи" набрали 16 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице.

Лидирует действующий чемпион страны солигорский "Шахтер", в активе которого 40 баллов, набранных в 14 встречах. Борисовский БАТЭ отстает на 4 очка, у минского "Динамо" и брестского "Руха" по 29 зачетных баллов.

Матчи 16-го тура пройдут 16-18 июля.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На 76-й минуте гостевого матча со столичным "Энергетиком-БГУ" 19-летний полузащитник "Ислочи" эффектным дальним ударом сравнял счет, установив окончательный...
 
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