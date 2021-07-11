Белорусские волейболистки уступили в третьем матче молодежного ЧМ в Нидерландах и Бельгии

Источник материала: БелТА

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки уступили в третьем матче группового этапа молодежного чемпионата Европы в Нидерландах и Бельгии. Соперницы из Италии были сильней подопечных Ольги Пальчевской со счетом 0:3 (23:25, 17:25, 21:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча прошла под диктовку команды с Аппенин, которая превосходила белорусок практически во всех компонентах волейбола. Итальянки чуть чаще чем их соперницы ошибались, однако для итогового успеха этого было мало. У белорусок самыми результативными игроками стали Дарья Вакулко (14 очков) и Дарья Савчук (10). У итальянок отличились Джорджия Фросини (13) и Ловет Оморуи (8).

После трех туров белорусская команда заняла третье место в группе D и с двумя очками продолжит выступление в утешительном раунде континентального форума, где будут разыграны 9-16 места в итоговой классификации турнира. -0-