ФОТОФАКТ: Открытый чемпионат Беларуси по триатлону на средней дистанции состоялся в Заславле

Источник материала: БелТА

12 июля, Заславль /Корр. БЕЛТА/. В Заславле 11 июля прошел открытый чемпионат Беларуси по триатлону на средней дистанции.

В 2020 году эти соревнования не проводились из-за пандемии, а теперь на старт половины "железной дистанции" вышли около 170 человек. Этот чемпионат стал отборочным на международные соревнования.

Бежать, ехать на велосипеде и плыть в Заславле начали утром: программу насыщенного дня открыли республиканские соревнования на спринтерской и суперспринтерской дистанциях среди детей, юношей и юниоров. Сам чемпионат начался в 14.00: на старт вышли как элитные спортсмены, так и любители разных возрастов - от 18 до 70 лет.

В чемпионате Беларуси на средней дистанции спортсмены проплыли 1900 м, преодолели 90 км на велосипеде и пробежали 21 км. У мужчин победу одержал Александр Василевич, а среди женщин чемпионкой страны стала Анна Максимова.

Всего в соревнованиях участвовали более 300 спортсменов.

Фото Дениса Костюченко





























Председатель федерации триатлона Андрей Селивончик

































































Александр Василевич









Анна Максимова





Во время церемонии награждения



