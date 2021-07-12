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ФОТОФАКТ: Открытый чемпионат Беларуси по триатлону на средней дистанции состоялся в Заславле
12.07.2021 09:23 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
12 июля, Заславль /Корр. БЕЛТА/. В Заславле 11 июля прошел открытый чемпионат Беларуси по триатлону на средней дистанции.
В 2020 году эти соревнования не проводились из-за пандемии, а теперь на старт половины "железной дистанции" вышли около 170 человек. Этот чемпионат стал отборочным на международные соревнования.
Бежать, ехать на велосипеде и плыть в Заславле начали утром: программу насыщенного дня открыли республиканские соревнования на спринтерской и суперспринтерской дистанциях среди детей, юношей и юниоров. Сам чемпионат начался в 14.00: на старт вышли как элитные спортсмены, так и любители разных возрастов - от 18 до 70 лет.
В чемпионате Беларуси на средней дистанции спортсмены проплыли 1900 м, преодолели 90 км на велосипеде и пробежали 21 км. У мужчин победу одержал Александр Василевич, а среди женщин чемпионкой страны стала Анна Максимова.
Всего в соревнованиях участвовали более 300 спортсменов.
Фото Дениса Костюченко
Председатель федерации триатлона Андрей Селивончик
Александр Василевич
Анна Максимова
Во время церемонии награждения
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В чемпионате Беларуси на средней дистанции спортсмены проплыли 1900 м, преодолели 90 км на велосипеде и пробежали 21 км. У мужчин победу одержал Александр Василевич, а...
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