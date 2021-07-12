Арина Соболенко впервые стала третьей ракеткой мира

Источник материала: БелТА

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко впервые в карьере поднялась на третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед стартом Уимблдонского турнира Арина Соболенко была четвертой, а после выхода в его полуфинал поднялась на одну позицию. Сейчас в ее активе 6965 очков.

Еще одна белоруска, экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко осталась на 14-й позиции, имея 3845 очков. Александра Саснович занимает 86-е место (938 очков). Ольга Говорцова находится на 124-й строке (672).

Топ-10 рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) - 9635 очков;

2. Наоми Осака (Япония) - 7336;

3. Арина Соболенко (Беларусь) - 6965;

4. София Кенин (США) - 5640;

5. Бьянка Андрееску (Канада) - 5331;

6. Элина Свитолина (Украина) - 5125;

7. Каролина Плишкова (Чехия) - 4975;

8. Ига Свентек (Польша) - 4695;

9. Симона Халеп (Румыния) - 4330;

10. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4165.

Рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) по-прежнему возглавляет серб Новак Джокович, который накануне в Уимблдоне завоевал свой 20-й чемпионский титул на турнирах серии "Большого шлема". Белорус Илья Ивашко находится на 63-й строке (1060 очков), Егор Герасимов занимает 79-е место (926).

Первая десятка рейтинга АТР:

1. Новак Джокович (Сербия) - 12 113 очков;

2. Даниил Медведев (Россия) - 10 370;

3. Рафаэль Надаль (Испания) - 8270;

4. Стефанос Циципас (Греция) - 8150;

5. Александр Зверев (Германия) - 7475;

6. Доминик Тим (Австрия) - 7425;

7. Андрей Рублев (Россия) - 6255;

8. Маттео Берреттини (Италия) - 5488;

9. Роджер Федерер (Швейцария) - 4215;

10. Денис Шаповалов (Канада) - 3625.-0-