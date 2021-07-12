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Главный тренер сборной Италии Р. Манчини поделился эмоциями после победы на Евро-2020
12.07.2021 12:37 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
30 лет назад на "Уэмбли", когда "Сампдория" проиграла "Барселоне" в финале Кубка чемпионов, он плакал. Сейчас тоже потекли слезы - главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини поделился эмоциями после победы в финале Евро-2020 над сборной Англии в серии пенальти - 3:2.
Роберто Манчини, главный тренер сборной Италии по футболу:
Сегодня я снова заплакал. Не знаю, это просто случилось. Из-за того, что я смотрел на ребят, потекли слезы. Я действительно не мог поверить, что мы действительно это сделали, тем более в серии пенальти, которую можно назвать пыткой.
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30 лет назад на "Уэмбли", когда "Сампдория" проиграла "Барселоне" в финале Кубка чемпионов, он плакал. Сейчас тоже потекли слезы - главный тренер сборной Италии по...
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