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Белорусские теннисистки улучшили позиции в обновленном рейтинге: А. Соболенко - третья в мире
12.07.2021 12:37 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Арина Соболенко в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации поднялась на третью строчку благодаря успешным выступлениям на Уимблдоне.
Первой в мировом показателе по-прежнему остается австралийка Эшли Барти, вторая - Наоми Осака из Японии.
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Арина Соболенко в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации поднялась на третью строчку благодаря успешным выступлениям на Уимблдоне. ...
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