Белорусские теннисистки улучшили позиции в обновленном рейтинге: А. Соболенко - третья в мире

Источник материала: БT

Арина Соболенко в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации поднялась на третью строчку благодаря успешным выступлениям на Уимблдоне.

Первой в мировом показателе по-прежнему остается австралийка Эшли Барти, вторая - Наоми Осака из Японии.





Помимо Соболенко, свои позиции улучшили еще 2 наши теннисистки. Александра Саснович, замыкавшая первую сотню, стала 86-й. Ольга Говорцова прибавила 8 строчек и сейчас 124-я в мире. Виктория Азаренко по-прежнему 14-я в табеле. У мужчин же Илья Ивашко стал 63-м, поднявшись на 16 строчек. Напомним, на минувшем Уимблдоне белорус дошел до 1/8 турнира.



