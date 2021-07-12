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Белорусские теннисистки улучшили позиции в обновленном рейтинге: А. Соболенко - третья в мире

12.07.2021 12:37 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Арина Соболенко в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации поднялась на третью строчку благодаря успешным выступлениям на Уимблдоне. 

Первой в мировом показателе по-прежнему  остается австралийка Эшли Барти, вторая - Наоми Осака из Японии.


Помимо Соболенко, свои позиции улучшили еще 2 наши теннисистки. Александра Саснович, замыкавшая первую сотню, стала 86-й. Ольга Говорцова прибавила 8 строчек и сейчас 124-я в мире. Виктория Азаренко по-прежнему 14-я в табеле. У мужчин же  Илья Ивашко стал 63-м, поднявшись на 16 строчек. Напомним, на минувшем Уимблдоне белорус дошел до 1/8 турнира.



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Арина Соболенко в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации поднялась на третью строчку благодаря успешным выступлениям на Уимблдоне.  ...
 
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