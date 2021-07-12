Н. Джокович стал победителем Уимблдона

Источник материала: БT

В финале Уимблдона первая ракетка мира - серб Новак Джокович - в четырех сетах обыграл восьмого в мире итальянца Маттео Береттини - 6:7, 6:4, 6:4, 6:3 и завоевал 20-й Grand Slam. Отметим, что ранее рекорд по трофеям Grand Slam принадлежал швейцарцу Роджеру Федереру и испанцу Рафаэлю Надалю. Сейчас их догнал и Джокович.



