|
Н. Джокович стал победителем Уимблдона
12.07.2021 12:37 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
В финале Уимблдона первая ракетка мира - серб Новак Джокович - в четырех сетах обыграл восьмого в мире итальянца Маттео Береттини - 6:7, 6:4, 6:4, 6:3 и завоевал 20-й Grand Slam. Отметим, что ранее рекорд по трофеям Grand Slam принадлежал швейцарцу Роджеру Федереру и испанцу Рафаэлю Надалю. Сейчас их догнал и Джокович.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В финале Уимблдона первая ракетка мира - серб Новак Джокович - в четырех сетах обыграл восьмого в мире итальянца Маттео Береттини - 6:7, 6:4, 6:4, 6:3 и завоевал 20-й Grand...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)