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Н. Джокович стал победителем Уимблдона

12.07.2021 12:37 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

В финале Уимблдона первая ракетка мира -  серб Новак Джокович -  в четырех сетах обыграл восьмого в мире итальянца  Маттео Береттини - 6:7, 6:4, 6:4, 6:3 и завоевал 20-й Grand Slam. Отметим, что ранее рекорд по трофеям Grand Slam принадлежал швейцарцу Роджеру Федереру и испанцу Рафаэлю Надалю. Сейчас их догнал и Джокович.




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В финале Уимблдона первая ракетка мира -  серб Новак Джокович -  в четырех сетах обыграл восьмого в мире итальянца  Маттео Береттини - 6:7, 6:4, 6:4, 6:3 и завоевал 20-й Grand...
 
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