ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

О значимых спортивных событиях недели в рубрике "Матчбол"

12.07.2021 18:43 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Одиннадцать дней остается до старта ХХХІІ летних Олимпийских игр. На прошлой неделе прошли официальные проводы сборной страны. Капитаном команды выбран Иван Тихон. Первые белорусы уже в Токио, а именно - пловцы. Больше спортивных событий - в рубрике "Матчбол".

Рассказывает Станислав Липский. 




Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одиннадцать дней остается до старта ХХХІІ летних Олимпийских игр. На прошлой неделе прошли официальные проводы сборной страны. Капитаном команды выбран Иван...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Продажа билетов на I Игры стран СНГ в Казани стартует 15 августа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

11.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by