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О значимых спортивных событиях недели в рубрике "Матчбол"
12.07.2021 18:43 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Одиннадцать дней остается до старта ХХХІІ летних Олимпийских игр. На прошлой неделе прошли официальные проводы сборной страны. Капитаном команды выбран Иван Тихон. Первые белорусы уже в Токио, а именно - пловцы. Больше спортивных событий - в рубрике "Матчбол".
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Одиннадцать дней остается до старта ХХХІІ летних Олимпийских игр. На прошлой неделе прошли официальные проводы сборной страны. Капитаном команды выбран Иван...
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