Источник материала: БT

Сейчас время нашей традиционной рубрики "Токийский экспресс". Сегодня поговорим о стрельбе пулевой. Этот вид спорта входит в программу Игр с момента возрождения Олимпиады в 1896-м, и обязаны они этому самому Пьеру де Кубертону. Беларусь в этой дисциплине уже не раз себя проявляла - все мы помним потрясающее выступление Сергея Мартынова в Лондоне, где он выиграл золото с мировым рекордом.

Поедет в Токио именитый атлет и в этот раз, но в качестве тренера. Его дочь будет бороться непосредственно за медали у стрелков. Все подробности прямо сейчас (видео).





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