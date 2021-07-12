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В традиционной рубрике "Токийский экспресс" поговорим о стрельбе пулевой
13.07.2021 06:31 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Сейчас время нашей традиционной рубрики "Токийский экспресс". Сегодня поговорим о стрельбе пулевой. Этот вид спорта входит в программу Игр с момента возрождения Олимпиады в 1896-м, и обязаны они этому самому Пьеру де Кубертону. Беларусь в этой дисциплине уже не раз себя проявляла - все мы помним потрясающее выступление Сергея Мартынова в Лондоне, где он выиграл золото с мировым рекордом.
Поедет в Токио именитый атлет и в этот раз, но в качестве тренера. Его дочь будет бороться непосредственно за медали у стрелков. Все подробности прямо сейчас (видео).
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Сейчас время нашей традиционной рубрики "Токийский экспресс". Сегодня поговорим о стрельбе пулевой. Этот вид спорта входит в программу Игр с момента возрождения...
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