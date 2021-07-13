"Шахтер" сыграет с "Лудогорцем" в квалификации футбольной Лиги чемпионов

Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" проведут сегодня повторный поединок первого квалификационного раунда Лиги чемпионов с болгарским "Лудогорцем" из Раграда, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча чемпионов Беларуси и Болгарии пройдет в сербской столице Белграде на поле стадиона клуба "Чукарички" (начало в 22.30; прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Матч рассудит бригада турецких арбитров, которую возглавит Арда Кардешлер.

Неделю назад в Разграде хозяева имели большое преимущество, но белорусский чемпион долгое время отражал все атаки. Однако на второй компенсированной минуте второго тайма гости все же не выдержали и пропустили мяч, который забил Калу Оливейра-Соуза - 1:0 в пользу "Лудогорца".

Победитель белорусско-болгарской двухраундовой дуэли во втором круге квалификации сыграет с лучшей командой пары "Шкендия" (Северная Македония) - "Мура" (Словения). Их первая встреча в Скопье завершилась минимальной победой словенского клуба - 1:0. Неудачники первого круга квалификации главного континентального турнира продолжат выступление в Лиге конференций.

Результаты остальных поединков стартового квалификационного раунда ЛЧ:

"Флора" (Таллин, Эстония) - "Хибернианс" (Паола, Мальта) - 2:0.

"Ференцварош" (Будапешт, Венгрия) - "Приштина" (Косово) - 3:0.

ХИК (Хельсинки, Финляндия) - "Будучность" (Подгорица, Черногория) - 3:1.

"Жальгирис" (Вильнюс, Литва) - "Линфилд" (Белфаст, Северная Ирландия) - 3:1.

"Клуж" (Румыния) - "Борац" (Баня-Лука, Босния и Герцеговина) - 3:1.

"Фола" (Эш, Люксембург) - "Линкольн" (Гибралтар) - 2:2.

"Буде" (Норвегия) - "Легия" (Варшава, Польша) - 2:3.

"Динамо" (Тбилиси, Грузия) - "Нефтчи" (Баку, Азербайджан) - 1:2.

"Слован" (Братислава, Словакия) - "Шемрок Роверс" (Ирландия) - 2:0.

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Валюр" (Исландия) - 3:2.

"Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Кайрат" (Алматы, Казахстан) - 1:1.

"Мальме" (Швеция) - "Рига" (Латвия) - 1:0.

"Теута" (Албания) - "Шериф" (Тирасполь, Молдова) - 0:4.

"Конах Куэй" (Уэльс) - "Алашкерт" (Ереван, Армения) - 2:2.-0-