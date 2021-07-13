За финальным матчем Евро-2020 против сборной Италии в Англии следило более 31 млн человек

Источник материала: БT

Евро-2020 по футболу - в Англии финал посмотрели более 31 млн человек.

Общая средняя аудитория составила 21,8 миллиона. Это третье по популярности телевизионное событие страны





В 1996 году чемпионат мира смотрело 32,3 миллиона зрителей, похороны принцессы Дианы в сентябре 1997 года - 32,1 миллиона. Однако на Евро-2020 еще не учитывалась статистика с интернет-трансляций, так что после ее публикации аудитория может вырасти.



