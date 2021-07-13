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За финальным матчем Евро-2020 против сборной Италии в Англии следило более 31 млн человек
13.07.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Евро-2020 по футболу - в Англии финал посмотрели более 31 млн человек.
Общая средняя аудитория составила 21,8 миллиона. Это третье по популярности телевизионное событие страны
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Евро-2020 по футболу - в Англии финал посмотрели более 31 млн человек. Общая средняя аудитория составила 21,8 миллиона. Это третье по популярности телевизионное...
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