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За финальным матчем Евро-2020 против сборной Италии в Англии следило более 31 млн человек

13.07.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Евро-2020 по футболу - в Англии финал посмотрели более 31 млн человек. 

Общая средняя аудитория составила 21,8 миллиона. Это третье по популярности телевизионное событие страны


В 1996 году чемпионат мира смотрело 32,3 миллиона зрителей, похороны принцессы Дианы в сентябре 1997 года - 32,1 миллиона. Однако на Евро-2020 еще не учитывалась статистика с интернет-трансляций, так что после ее публикации аудитория может вырасти.


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Евро-2020 по футболу - в Англии финал посмотрели более 31 млн человек.  Общая средняя аудитория составила 21,8 миллиона. Это третье по популярности телевизионное...
 
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