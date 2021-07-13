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Александра Саснович вышла в 1/8 финала турнира в Будапеште
13.07.2021 17:29 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (86-й номер мирового рейтинга) вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-250 в Будапеште с призовым фондом $235 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первую партию сегодняшнего матча с венгеркой Тимеей Бабош (121) белоруска выиграла с сухим счетом 6:0. Во втором сете Саснович взяла еще два гейма кряду, после чего соперница решила не продолжать встречу. В поединке за выход в четвертьфинал Александра Саснович сыграет с еще одной венгерской теннисисткой Панной Удварди (204).
В поединке 1/16 финала турнира в швейцарской Лозанне белоруска Ольга Говорцова (124) встречается с российской теннисисткой Анной Блинковой (82).
Соревнования в Лозанне и Будапеште завершатся 18 июля.-0-
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Первую партию сегодняшнего матча с венгеркой Тимеей Бабош (121) белоруска выиграла с сухим счетом 6:0. Во втором сете Саснович взяла еще два гейма кряду, после чего...
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