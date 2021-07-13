Белорусские гандболистки пробились в 1/2 финала юниорского ЧЕ

Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки юниорской сборной Беларуси (U-19) пробились в полуфинал первенства Европы во втором дивизионе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем втором поединке предварительной группы А в северомакедском Скопье белоруски одолели сверстниц из Польши с минимальным перевесом в счете - 27:26. Самой результативной в составе победительниц стала Анастасия Сивуха, забросившая 7 мячей. В стартовом матче подопечные Валерия Певницкого также с минимальным преимуществом переиграли исландских гандболисток - 23:22. Свою заключительную встречу первого этапа белорусская команда проведет 15 июля с аутсайдером сборной Финляндии. Турнирное положение после двух игровых дней: Беларусь - 4 очка, Польша - 2, Исландия - 2, Финляндия - 0.

Положение команд в группе В: Нидерланды - 4 очка (2 матча), Фарерские острова - 3 (2), Северная Македония - 3 (2), Косово - 2 (3), Босния и Герцеговина - 0 (3).

В полуфинал выходят по две лучшие дружины из каждой группы.-0-