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Футбольные команды "Шахтер" и "Лудогорец" готовятся к ответному поединку первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов
14.07.2021 06:31 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Все внимание к матчу "Шахтера" и "Лудогорца". Команды готовятся начать борьбу в ответном поединке первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Прямая трансляция 22:30 на телеканале
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Футбольные команды "Шахтер" и "Лудогорец" готовятся к ответному поединку первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов
Все внимание к матчу "Шахтера" и "Лудогорца". Команды готовятся начать борьбу в ответном поединке первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Прямая...
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