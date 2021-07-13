ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Очередная серия проекта "Токийский экспресс" раскроет все тонкости тенниса

14.07.2021 06:31 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Менее недели остается до того момента, когда в столицу Японии отправятся наши теннисисты. В Токио компанию опытной Виктории Азаренко составят трое дебютантов Игр - Арина Соболенко, Илья Ивашко и Егор Герасимов. Мощный и красивый теннис, который демонстрируют на последних турнирах белорусы, оставляет надежду на успешное выступление и на олимпийских кортах. Очередная серия проекта "Токийский экспресс" не только раскроет вам все тонкости тенниса. (видео)


Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Менее недели остается до того момента, когда в столицу Японии отправятся наши теннисисты. В Токио компанию опытной Виктории Азаренко составят трое дебютантов Игр -...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Белорусские гандболистки пробились в 1/2 финала юниорского ЧЕ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by