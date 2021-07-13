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Менее недели остается до того момента, когда в столицу Японии отправятся наши теннисисты. В Токио компанию опытной Виктории Азаренко составят трое дебютантов Игр - Арина Соболенко, Илья Ивашко и Егор Герасимов. Мощный и красивый теннис, который демонстрируют на последних турнирах белорусы, оставляет надежду на успешное выступление и на олимпийских кортах. Очередная серия проекта "Токийский экспресс" не только раскроет вам все тонкости тенниса. (видео)





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