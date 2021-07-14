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"Шахтер" проиграл "Лудогорцу" в квалификации футбольной Лиги чемпионов

14.07.2021 07:59 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" не сумели пробиться во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, уступив болгарскому "Лудогорцу" из Разграда, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После поражения в Разграде с результатом 0:1 чемпионы Беларуси во втором поединке в сербском Белграде уступили с таким же результатом. В первом тайме игра была абсолютно равной, оба соперника хотя и атаковали, но создали лишь по одному опасному моменту. Сразу после перерыва футболисты "Шахтера" пошли вперед большими силами, но успеха не добились. А на 70-й минуте хозяева провели быструю контратаку, которую точным ударом завершил Кирил Десподов. Этот гол оказался единственным.

Во втором квалификационном раунде главного континентального турнира соперником "Лудогорца" будет словенский клуб "Мура", который дважды победил северомакедонскую "Шкендию" - 1:0 (в гостях) и 5:0 (дома).

Чемпионам Беларуси придется продолжить еврокубковый сезон в Лиге конференций. Во 2-м раунде квалификации "Шахтеру" предстоит встретится с клубом "Фола" из Люксембурга.

Во 2-й этап квалификации Лиги чемпионов уже вышли "Линкольн" (Люксембург), "Флора" (Таллин, Эстония), "Шериф" (Тирасполь, Молдова), "Мальме" (Швеция), "Ференцварош" (Будапешт, Венгрия), ХИК (Хельсинки, Финляндия), "Жальгирис" (Вильнюс, Литва), "Клуж" (Румыния), "Слован" (Братислава, Словакия) и "Динамо" (Загреб, Хорватия).

Еще четыре участника определятся сегодня вечером после матчей:

"Алашкерт" (Ереван, Армения) - "Конах Куэй" (Уэльс; первая игра - 2:2).

"Кайрат" (Алматы, Казахстан) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль; первая игра - 1:1).

"Нефтчи" (Баку, Азербайджан) - "Динамо" (Тбилиси, Грузия; первая игра - 2:1).

"Легия" (Варшава, Польша) - "Буде" (Норвегия; первая игра - 3:2).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Чемпионам Беларуси придется продолжить еврокубковый сезон в Лиге конференций. Во 2-м раунде квалификации "Шахтеру" предстоит встретится с клубом "Фола" из...
 
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