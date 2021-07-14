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Василевский и Монро проиграли в 1/4 финала парного разряда теннисного турнира в Бастаде

14.07.2021 19:25 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Андрей Василевский и американец Николас Монро не прошли в полуфинал парного разряда турнира категории АТР-250 в шведском Бастаде с призовым фондом 419,4 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем четвертьфинале Василевский и Монро уступили в трехсетовом матче итальянско-испанской паре Марко Чеккинато / Роберто Карбальес Баэна - 6:3, 5:7, 8:10.

В первом раунде белорусско-американский дуэт за полтора часа обыграл в двух партиях монакско-словацкий тандем Ромен Арнеодо / Игорь Зеленай - 7:6 (7:5), 6:4.

На старте женского турнира в венгерском Будапеште с призовым фондом $235 тыс. белоруска Александра Саснович была сильнее венгерки Тимеи Бабош (121), а завтра в поединке за выход в четвертьфинал сыграет с еще одной венгерской теннисисткой Панной Удварди (204).

Турниры в Бастаде и Будапеште завершатся 18 июля.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В сегодняшнем четвертьфинале Василевский и Монро уступили в трехсетовом матче итальянско-испанской паре Марко Чеккинато / Роберто Карбальес Баэна - 6:3, 5:7, 8:10.
 
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