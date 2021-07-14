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Футболист Л. Месси остаётся в Барселоне
14.07.2021 22:49 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Леонель Месии - остаётся в Барселоне сообщают испанские СМИ. Каталонский клуб и аргентинец пришли к принципиальному соглашению: как информирует источник, новое соглашение будет рассчитано на 5 лет. Футболист согласился на сокращение заработной платы на половину. Официально объявят об этом в конце июля.
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Леонель Месии - остаётся в Барселоне сообщают испанские СМИ. Каталонский клуб и аргентинец пришли к принципиальному соглашению: как информирует источник, новое...
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