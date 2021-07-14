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Футбольный клуб "Спутник" объявил о снятии с чемпионата Беларуси

14.07.2021 22:49 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Речицкий "Спутник" намерен досрочно завершить сезон чемпионата Беларуси. Согласно обращению, поступившему сегодня в Белорусскую федерацию футбола, в связи с финансовой ситуацией в клубе "Спутник" вынужден прекратить участие в чемпионате. Это обращение должен утвердить исполком АБФФ, после чего команде наверняка будут засчитаны поражения со счетом 0:3, а всем командам-соперницам будут присуждены победы 3:0. В текущем сезоне "Спутник" провел 15 из 30 матчей и располагается на 16-м месте турнирной таблицы с семью набранными баллами.

Брестское "Динамо" уже объявило об отмене матча 16-го тура против "Спутника" - об этом сообщает официальный твиттер-аккаунт команды.


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Речицкий "Спутник" намерен досрочно завершить сезон чемпионата Беларуси. Согласно обращению, поступившему сегодня в Белорусскую федерацию футбола, в связи с...
 
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