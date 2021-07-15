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Теннис - А. Саснович сыграет против Удварди во втором круге турнира в Венгрии
15.07.2021 10:38 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Александра Саснович сегодня продолжит борьбу за победу на теннисном турнире в Будапеште с призовым фондом более 200 тысяч евро. Во втором круге старта белоруску проэкзаменует местная теннисистка Панна Удварди. Игра стоит под третьим номером и пройдет на центральном корте турнира, ориентировочное начало матча - в 15:00, прямая трансляция на
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Александра Саснович сегодня продолжит борьбу за победу на теннисном турнире в Будапеште с призовым фондом более 200 тысяч евро. Во втором круге старта белоруску...
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