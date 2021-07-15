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В Таллине стартует юниорский чемпионат Европы по легкой атлетике

15.07.2021 10:38 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Внимание европейских любителей легкой атлетики вновь на Таллине. Уже сегодня здесь стартует новый континентальный форум, вслед за молодежью на старты выйдут спортсмены юниорской категории.

 

Более тысячи атлетов в возрасте до 20 лет приехали в эстонскую столицу, среди них - 31 белорус.

За ходом соревнований в прямом эфире следите также на телеканале "Беларусь 5": утренняя сессия чемпионата в прямом эфире начнется в 9:55, вечерняя - в 15:20.

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Внимание европейских любителей легкой атлетики вновь на Таллине. Уже сегодня здесь стартует новый континентальный форум, вслед за молодежью на старты выйдут...
 
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