В Таллине стартует юниорский чемпионат Европы по легкой атлетике

Источник материала: БT

Внимание европейских любителей легкой атлетики вновь на Таллине. Уже сегодня здесь стартует новый континентальный форум, вслед за молодежью на старты выйдут спортсмены юниорской категории.

Более тысячи атлетов в возрасте до 20 лет приехали в эстонскую столицу, среди них - 31 белорус.

За ходом соревнований в прямом эфире следите также на телеканале "Беларусь 5" : утренняя сессия чемпионата в прямом эфире начнется в 9:55, вечерняя - в 15:20.









