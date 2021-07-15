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Юниорский чемпионат Европы по легкой атлетике стартовал в Таллине

15.07.2021 16:43 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

В Таллине вслед за молодежным чемпионатом Европы по легкой атлетике стартовал юниорский. В ходе утренней сессии белорусы уже успели продемонстрировать высокие результаты. В толкании ядра Илья Мисовский квалифицировался в финал со второго места - 19 метров 33 сантиметра его результат, с третьей позиции отобрался Николай Лозко, шестой - Евгений Бриги. За награды это трио будет бороться уже сегодня, решающие соревнования в этом виде начнется в 17:50. "Беларусь 5" будет вести прямую трансляцию.


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В Таллине вслед за молодежным чемпионатом Европы по легкой атлетике стартовал юниорский. В ходе утренней сессии белорусы уже успели продемонстрировать высокие...
 
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