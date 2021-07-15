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Виктория Азаренко пропустит Игры в Токио

15.07.2021 20:01 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийская чемпионка в миксте и бронзовая медалистка Лондона-2012, двукратная победительница турниров "Большого шлема" Виктория Азаренко не сыграет на Олимпиаде в Токио.

Такая информация содержится в официальном аккаунте спортсменки в Instagram.

"Я приняла очень трудное для меня решение не принимать участие в Олимпийских играх в Токио. У меня много прекрасных воспоминаний, когда я выигрывала золото Олимпийского турнира и представляла Беларусь на предыдущих Играх, но, несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся в связи с пандемией, в глубине души я знаю, что это правильное решение для меня и моей команды. Я с нетерпением жду Олимпиаду 2024 года в Париже, чтобы представлять Беларусь. Желаю всем спортсменам безопасных, здоровых и успешных Игр!" - написала звезда белорусского спорта на своей странице в популярной соцсети.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Такая информация содержится в официальном аккаунте спортсменки в Instagram.
 
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