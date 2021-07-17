Белорусские баскетболистки потерпели третье поражение в Кубке вызова

Источник материала: БелТА

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки молодежной сборной Беларуси (U-20) потерпели третье поражение подряд в розыгрыше Кубка вызова, который проходит в турецком городе Конья, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке третьего тура предварительной группы С белоруски уступили турецкой команде со счетом 59:83 (10:23, 21:27, 13:12, 15:21). В первой встрече подопечные Надежды Каменец проиграли польской сборной (53:71), а затем уступили российским сверстницам (60:88). Сегодня белорусские баскетболистки встретятся с француженками, а 18 июля завершат первый этап встречей с португальской командой. Положение команд после трех игровых дней: Франция - 6 очков, Россия - 6, Польша - 5, Турция - 4, Беларусь - 3, Португалия - 3.

Составы остальных предварительных групп:

А - Бельгия, Италия, Германия, Хорватия, Латвия, Болгария;

В - Венгрия, Чехия, Испания, Ирландия, Сербия, Израиль;

D - Швейцария, Украина, Армения, Греция, Албания;

Е - Словакия, Люксембург, Северная Македония, Румыния, Косово.

На следующей неделе аналогичный мужской турнир стартует в венгерском Шопроне. На предварительном этапе белорусская "молодежка" сыграет в группе Е с баскетболистами Венгрии, Словакии и Косово.-0-