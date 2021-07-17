Источник материала: БT

Точный удар Никиты Наумова в компенсированное время приносит минскому "Динамо" волевую победу жодинским "Торпедо-БелАЗ" - 2:1 - на старте второго круга чемпионата страны. В своем первом официальном матче за автозаводцев счет открыл Шахром Самиев, отыгрались столичные лишь на 77-й минуте - Владисла Климович был точен - и успели вырвать важную викторию.



В турнирной таблице "Динамо" на третьем месте, за "Торпедо" 10-я строчка, 22-го июля жодинцы стартуют в Лиге конференций, во втором раунде квалификации их соперник "Копенгаген".



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