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Точный удар Н. Наумова приносит минскому "Динамо" волевую победу над жодинским "Торпедо-БелАЗ"

17.07.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Точный удар Никиты Наумова в компенсированное время приносит минскому "Динамо" волевую победу жодинским "Торпедо-БелАЗ" - 2:1 - на старте второго круга чемпионата страны. В своем первом официальном матче за автозаводцев счет открыл Шахром Самиев, отыгрались столичные лишь на 77-й минуте - Владисла Климович был точен - и успели вырвать важную викторию. 

В турнирной таблице "Динамо" на третьем месте, за "Торпедо" 10-я строчка, 22-го июля жодинцы стартуют в Лиге конференций, во втором раунде квалификации их соперник "Копенгаген". 

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Точный удар Никиты Наумова в компенсированное время приносит минскому "Динамо" волевую победу жодинским "Торпедо-БелАЗ" - 2:1 - на старте второго круга чемпионата...
 
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