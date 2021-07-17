|
Точный удар Н. Наумова приносит минскому "Динамо" волевую победу над жодинским "Торпедо-БелАЗ"
17.07.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Точный удар Никиты Наумова в компенсированное время приносит минскому "Динамо" волевую победу жодинским "Торпедо-БелАЗ" - 2:1 - на старте второго круга чемпионата страны. В своем первом официальном матче за автозаводцев счет открыл Шахром Самиев, отыгрались столичные лишь на 77-й минуте - Владисла Климович был точен - и успели вырвать важную викторию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Точный удар Никиты Наумова в компенсированное время приносит минскому "Динамо" волевую победу жодинским "Торпедо-БелАЗ" - 2:1 - на старте второго круга чемпионата...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)