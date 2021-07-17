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На токийской Олимпиаде будут использовать интершум с прошлых Игр

17.07.2021 16:07 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время Олимпийских игр в Токио будут использовать звуковое сопровождение с предыдущих Олимпиад. Об этом сегодня заявил на онлайн-конференции президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, сообщает ТАСС.

Глава МОК рассказал, что для спортсменов будет применяться современная технология - иммерсивная звуковая система, основанная на звуковой поддержке спортсменов с предыдущих Игр. Причем для каждого вида спорта интершум будет своим, характерным именно для него. Так атлеты будут чувствовать, что окружены зрителями и болельщиками, отметил Томас Бах. Он также сказал, что антиковидные меры, принятые организаторами токийской Олимпиады, делают соревнования самым строгим спортивным событием не только в Японии, но и во всем мире.

По данным организаторов, предстоящие Олимпийские игры будут освещать около 16 тыс. иностранных журналистов из 200 государств.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Причем для каждого вида спорта интершум будет своим, характерным именно для него. Так атлеты будут чувствовать, что окружены зрителями и болельщиками
 
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