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Единая лига ВТБ объявила о проведении первого розыгрыша Суперкубка

17.07.2021 18:07 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед стартом нового сезона Единой лиги ВТБ впервые пройдет розыгрыш Суперкубка. Такое решение принято на предсезонном заседании совета лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

За Суперкубок поспорят четыре лучшие команды прошлого сезона: победившие баскетболисты московского ЦСКА, финалист плей-офф казанский УНИКС, а также два участника полуфинальной стадии "Зенит" из Санкт-Петербурга и краснодарский клуб "Локомотив-Кубань". Матчи пройдут в Москве 18-19 сентября.

На совете лиги были утверждены состав участников, формат и регламент нового чемпионата Единой лиги ВТБ. В регулярном сезоне выступят 12 команд, среди которых и чемпион Беларуси "Цмокi-Мiнск". Сыграют восемь российских клубов: ЦСКА (Москва), УНИКС (Казань), "Зенит" (Санкт-Петербург), "Локомотив-Кубань" (Краснодар), "Нижний Новгород", "Автодор" (Саратов), "Енисей" (Красноярск), "Парма" (Пермь), польская "Зелена Гура", эстонский "Калев" (Таллин) и казахстанская "Астана" (Нур-Султан). Впервые за долгие годы не сыграют одни из постоянных фаворитов "банковского" турнира подмосковные "Химки". Это связано с отсутствием финансирования. Именно этот клуб единственный раз, в 2011 году, смог отобрать чемпионский титул у ЦСКА.

Регулярный чемпионат стартует в конце сентября, команды проведут традиционный двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. После финиша первого этапа восьмерка лучших команд выйдет в плей-офф и продолжит борьбу за награды.

В финальной серии прошлого сезона баскетболисты ЦСКА трижды подряд победили УНИКС и вновь стали чемпионами. До этого московские армейцы неизменно становились победителями Единой лиги ВТБ, кроме 2011 года. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" провели предыдущий сезон "банковского" турнира неудачно: в 24 играх они одержали всего три победы и заняли последнее, 13-е место. Минчане еще ни разу не выходили в плей-офф этих состязаний.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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За Суперкубок поспорят четыре лучшие команды прошлого сезона: победившие баскетболисты московского ЦСКА, финалист плей-офф казанский УНИКС, а также два участника...
 
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