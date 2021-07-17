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Футболисты "Зенита" в шестой раз выиграли российский Суперкубок

17.07.2021 21:19 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Зенита" в шестой раз выиграли российский Суперкубок, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В традиционном матче перед стартом нового чемпионата России действующие обладатели золота победили в Калининграде владельца Кубка страны московский "Локомотив" с крупным счетом 3:0. В серединеи первого тайма Далер Кузяев забил первый гол, а после перерыва Сердар Азмун и Александр Ерохин еще дважды поразили ворота москвичей. Белорусский нападающий "Локомотива"  Виталий Лисакович вышел на замену на 71-й минуте встречи, а  полузащитник Кирилл Зинович остался в запасе.

На старте двух предыдущих сезонов эти соперники также спорили за Суперкубок: в 2019 году сильнее бал "Локомотив" - 3:2, а в прошлом году "Зенит" выиграл с результатом 2:1.

Очередной чемпионат России стартует 23 июля матчем  между "Ростовом" и московским :Динамо".-0-  

 
Теги: Минск
 
 
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В традиционном матче перед стартом нового чемпионата России действующие обладатели золота победили в Калининграде владельца Кубка страны московский "Локомотив"...
 
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