Источник материала: БелТА

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Зенита" в шестой раз выиграли российский Суперкубок, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В традиционном матче перед стартом нового чемпионата России действующие обладатели золота победили в Калининграде владельца Кубка страны московский "Локомотив" с крупным счетом 3:0. В серединеи первого тайма Далер Кузяев забил первый гол, а после перерыва Сердар Азмун и Александр Ерохин еще дважды поразили ворота москвичей. Белорусский нападающий "Локомотива" Виталий Лисакович вышел на замену на 71-й минуте встречи, а полузащитник Кирилл Зинович остался в запасе.

На старте двух предыдущих сезонов эти соперники также спорили за Суперкубок: в 2019 году сильнее бал "Локомотив" - 3:2, а в прошлом году "Зенит" выиграл с результатом 2:1.

Очередной чемпионат России стартует 23 июля матчем между "Ростовом" и московским :Динамо".-0-