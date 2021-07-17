ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мариола Букель выиграла бронзу юниорского ЧЕ по легкой атлетике в Эстонии

17.07.2021 21:19 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская метательница молота Мариола Букель завоевала бронзу юниорского чемпионата Европы (U-20) в Эстонии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетике.

В лучшей попытке медалистка континентального форума показала результат 63 м 25 см. Опередить спортсменку из Беларуси смогли лишь финская спортсменка Силья Косонен, которая несколько раз обновила рекорд турниров, остановившись на отметке 71 м 06 см. Серебряную медаль завоевала француженка Роуз Лога –  67м 70 см.

Таким образом, на счету белорусской сборной на чемпионате Европы cреди юниоров (U-20) три награды. Ранее отличились Илья Мисовский, на счету которого серебро в толкании ядра и Алина Никитенко, выигравшая бронзу в метании диска. -0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В лучшей попытке медалистка континентального форума показала результат 63 м 25 см. Опередить спортсменку из Беларуси смогли лишь финская спортсменка Силья Косонен,...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Исполком УЕФА утвердил хозяев финалов еврокубковых турниров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

16.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by