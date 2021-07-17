Мариола Букель выиграла бронзу юниорского ЧЕ по легкой атлетике в Эстонии

Источник материала: БелТА

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская метательница молота Мариола Букель завоевала бронзу юниорского чемпионата Европы (U-20) в Эстонии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетике.

В лучшей попытке медалистка континентального форума показала результат 63 м 25 см. Опередить спортсменку из Беларуси смогли лишь финская спортсменка Силья Косонен, которая несколько раз обновила рекорд турниров, остановившись на отметке 71 м 06 см. Серебряную медаль завоевала француженка Роуз Лога – 67м 70 см.

Таким образом, на счету белорусской сборной на чемпионате Европы cреди юниоров (U-20) три награды. Ранее отличились Илья Мисовский, на счету которого серебро в толкании ядра и Алина Никитенко, выигравшая бронзу в метании диска. -0-