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В матче за Суперкубок России по футболу "Зенит" крупно обыграл "Локомотив" - 3:0

18.07.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT


"Зенит" разгромил "Локомотив" 3:0 и завоевал Суперкубок России. Первый мяч после грубой ошибки полузащитника москвичей на 27-й минуте забил Далер Кузяев. Отличились также Сердар Азмун и Александр Ерохин. Белорусский нападающий "железнодорожников" Виталий Лисакович вышел на замену на 72-й минуте матча, а Кирилл Зинович за игрой смотрел на скамейке.

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"Зенит" разгромил "Локомотив" 3:0 и завоевал Суперкубок России. Первый мяч после грубой ошибки полузащитника москвичей на 27-й минуте забил Далер Кузяев. Отличились...
 
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