Источник материала: БT

"Зенит" разгромил "Локомотив" 3:0 и завоевал Суперкубок России. Первый мяч после грубой ошибки полузащитника москвичей на 27-й минуте забил Далер Кузяев. Отличились также Сердар Азмун и Александр Ерохин. Белорусский нападающий "железнодорожников" Виталий Лисакович вышел на замену на 72-й минуте матча, а Кирилл Зинович за игрой смотрел на скамейке.