|
"Милуоки" обыгрывает "Финикс" и выходит вперед в финальной серии плей-офф НБА
18.07.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
"Милуоки" продолжает набирать обороты. Стартовав с двух поражений, "Бакс" выигрывают третий матч подряд в серии до 4 побед против "Финикс" - 123:119. Самым результативным на площадке стал игрок "Санз" Девин Букер, набравший 40 очков. Счет в серии 3:2 в пользу "Милуоки".
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Милуоки" продолжает набирать обороты. Стартовав с двух поражений, "Бакс" выигрывают третий матч подряд в серии до 4 побед против "Финикс" - 123:119. Самым результативным...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)