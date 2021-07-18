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Белорусские баскетболистки победили португалок на Кубке вызова

18.07.2021 17:35 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки молодежной сборной Беларуси (U-20) победой завершили групповой этап розыгрыша Кубка вызова, который проходит в турецком городе Конья, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче 5-го тура предварительной группы С подопечные Надежды Каменец обыграли сверстниц из Португалии со счетом 63:54 (16:12, 18:11, 18:18, 11:13). Самой результативной в составе победительниц стала Яна Яхновец, набравшая 22 очка.

До этого белоруски потерпели поражения от сборных Польши (53:71), России (60:88), Турции (59:83) и Франции (50:70). В итоге белорусская команда финишировала пятой, опередив только португалок.

Составы остальных групп:

А - Бельгия, Италия, Германия, Хорватия, Латвия, Болгария;

В - Венгрия, Чехия, Испания, Ирландия, Сербия, Израиль;

D - Швейцария, Украина, Армения, Греция, Албания;

Е - Словакия, Люксембург, Северная Македония, Румыния, Косово.

На следующей неделе в аналогичном мужском турнире в венгерском Шопроне белорусская "молодежка" сыграет с командами Венгрии, Словакии и Косово.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в матче 5-го тура предварительной группы С подопечные Надежды Каменец обыграли сверстниц из Португалии со счетом 63:54 (16:12, 18:11, 18:18, 11:13).
 
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