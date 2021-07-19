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Две медали выиграли белорусские легкоатлеты в заключительный день ЧЕ среди юниоров в Эстонии

19.07.2021 08:51 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две медали выиграли белорусские легкоатлеты в заключительный день чемпионата Европы среди юниоров в Эстонии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.

В прыжках с шестом серебро выиграл Матвей Волков, показав в лучшей попытке результат 5 м 44 см. Победителем турнира стал французский прыгун Антони Аммирати, который покорил высоту 5 м 64 см. Бронзовая награда обрела украинскую прописку, благодаря достижению Александра Онуфриева - 5 м 44 см, которого представитель Беларуси обошел по дополнительным показателям.

Вот как прокомментировал белорусский шестовик свой результат: "В июне я повредил пятку, поэтому не был в форме на 100 процентов. Но у меня была пара очень хороших попыток. Так что если все будет идеально, я могу подумать о прыжках на уровне 5.75. Условия в Таллине были хорошими, мне очень нравится город. Только было немного ветрено. Я хочу выигрывать соревнования, поэтому Найроби - моя следующая большая целью. Я не знаю, рад этой медали или нет, потому что у меня все еще есть чувство, что я мог бы добиться большего".

В состязаниях метателей диска у парней бронзу на свой счет записал белорусский атлет Владислав Пучко, отправивший снаряд на 61 м 06 см. С большим преимуществом победу в секторе праздновал сын двукратного олимпийского чемпиона Виргилиюса Алекны - Миколас. Он лишь 2 см уступил рекорду чемпионатов с результатом - 68 м 00 см. Второе место с результатом 61 м 55 см занял немец Магнус Зиммерманн. Еще один белорус Роман Хартанович остановился на четвертой позиции в итоговом протоколе - 58 м 74 см.

Таким образом, белорусские юниоры выиграли на состязаниях в Таллине пять медалей различного достоинства. Напомним, ранее отличились Илья Мисовский, на счету которого серебро в толкании ядра, Алина Никитенко, выигравшая бронзу в метании диска, и метательница молота Мариола Букель, также завоевавшая бронзовую награду.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В прыжках с шестом серебро выиграл Матвей Волков, показав в лучшей попытке результат 5 м 44 см. Победителем турнира стал французский прыгун Антони Аммирати, который...
 
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