Американский баскетболист Кевин Дюрант стал самым высокооплачиваемым участником Игр в Токио

Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский баскетболист Кевин Дюрант возглавил топ самых высокооплачиваемых участников Олимпиады в Токио по версии Forbes, сообщает БЕЛТА.

Форвард, в коллекции которого есть две золотые медали с Олимпиад 2012-го и 2016 годов, за прошедший год заработал $75 млн. Вторая позиция в этом топе у японской теннисистки Наоми Осаки - $60 млн. Замыкает тройку еще один американский баскетболист Дамиан Лиллард: в 2021 году состояние разыгрывающего увеличилось на $40,5 млн.

Также в рейтинге значатся сербский теннисист Новак Джокович ($34,5 млн), британский гольфист Рори Макилрой ($32 млн), американский баскетболист Девин Букер, японский теннисист Кей Нисикори (оба по $30,5 млн) и еще два баскетболиста сборной США Крис Миддлтон ($27 млн) и Джру Холидэй ($23 млн).-0-