ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Американский баскетболист Кевин Дюрант стал самым высокооплачиваемым участником Игр в Токио

19.07.2021 15:07 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский баскетболист Кевин Дюрант возглавил топ самых высокооплачиваемых участников Олимпиады в Токио по версии Forbes, сообщает БЕЛТА.

Форвард, в коллекции которого есть две золотые медали с Олимпиад 2012-го и 2016 годов, за прошедший год заработал $75 млн. Вторая позиция в этом топе у японской теннисистки Наоми Осаки - $60 млн. Замыкает тройку еще один американский баскетболист Дамиан Лиллард: в 2021 году состояние разыгрывающего увеличилось на $40,5 млн.

Также в рейтинге значатся сербский теннисист Новак Джокович ($34,5 млн), британский гольфист Рори Макилрой ($32 млн), американский баскетболист Девин Букер, японский теннисист Кей Нисикори (оба по $30,5 млн) и еще два баскетболиста сборной США Крис Миддлтон ($27 млн) и Джру Холидэй ($23 млн).-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард, в коллекции которого есть две золотые медали с Олимпиад 2012-го и 2016 годов, за прошедший год заработал $75 млн. Вторая позиция в этом топе у японской...
 
Новости дня
Новости спорта
 
В заключительный день ЧЕ по легкой атлетике среди юниоров белорусы завоевали две медали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by