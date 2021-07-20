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Белорусские лошади-олимпийцы вылетели в Токио

20.07.2021 12:37 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Наши четвероногие олимпийцы этой ночью вылетели в Токио. Путь предстоит длинный - 20 часов в воздухе. Дозаправка в Абу-Даби. Лошадей в специальные боксы завели сами спортсмены, а вот летят всадники отдельно. Беларусь в конном спорте представят Александр Зеленко и Александр Фоминов. Клички лошадей звучные: Карло Гранде и Мартини. Кстати, у последних  есть свое авиаменю: на борту им предлагают сено и воду.



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Наши четвероногие олимпийцы этой ночью вылетели в Токио. Путь предстоит длинный - 20 часов в воздухе. Дозаправка в Абу-Даби. Лошадей в специальные боксы завели сами...
 
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