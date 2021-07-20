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Команда Белтелерадиокомпании отправилась в Токио освещать Олимпиаду
21.07.2021 06:31 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Урожайные планы на медали и у наших спортсменов, которые отправились на Олимпиаду в Токио. Уверены, для этого они приложат максимум усилий.
Поддержать наших атлетов информационно в столицу Японии вылетела и команда Белтелерадиокомпании. Медиахолдинг предоставит нашим зрителям 250 часов прямого эфирного времени спортивных состязаний, а уже в четверг на
С улыбкой на лице и верой в наших атлетов команда Белтелерадиокомпании отправляется в столицу Олимпиады. Главный старт четырехлетия (а в этот раз пятилетия) пройдет в строгих антиковидных условиях, и касается это не только спортсменов, за перемещением журналистов организаторы Игр будут следить с помощью специального приложения на смартфоне.
Для Кристины Камыш эта Олимпиада станет первой, волнение, разумеется, присутствует, но ведущая программы "День спорта" понимает ответственность, а семилетний опыт работы как в прямых эфирах, так и в режиме офлайн поможет даже в самой сложной ситуации.
Сергей Мацкевич с олимпийским спокойствием отправляется в Токио, Игры в Японии станут для него пятыми, но работать на месте событий в условиях, когда трибуны пусты, ему еще не приходилось.
35 человек в составе команды Белтелерадиокомпании будут ежедневно готовить контент для белорусских любителей спорта. Это журналисты, ведущие, режиссеры, телеоператоры и, разумеется, телекомментаторы.
Студия Белтелерадиокомпании в Токио уже собрана и готова отправлять контент
Директор телеканала
Белорусские спортсмены уже провели первые тренировки в Токио
Также в Токио уже и часть белорусских атлетов - одной из первых в борьбу за медали вступит наша женская сборная по стрельбе из лука - девушки вылетели в Японию в пятницу, но до сих пор период акклиматизации не прошел. Мы связались с Кариной Козловской по видеосвязи, чтобы из первых уст узнать, в каких условиях пройдет Олимпиада.
В Токио отправились и белорусские представители конного спорта
Наши четвероногие олимпийцы минувшей ночью вылетели в Токио. Перелет непростой - 20 часов в воздухе. Лошадей в специальные боксы заводят сами спортсмены. Летят всадники отдельно. Беларусь в конном спорте представят два Александр Зеленко и Александр Фоминов. Клички лошадей звучные: Карло Гранде и Мартини. У последних тоже есть авиа-меню: на борту предложат сено и прохладную водичку.
Что же, пожелаем нашим атлетам, несмотря на эти факторы, проявить свой максимум на спортивных аренах, мы же возвращаемся к команде Белтелерадиокомпании - медиахолдинг ждет 16-дневный спортивный телемарафон, менее трех дней остается до старта Игр.
Церемонию открытия Олимпиады в прямом эфире покажут "Беларусь 1" и "Беларусь 5" в 14:00 в пятницу
Церемонию открытия болельщики смогут увидеть в прямом эфире на телеканалах
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Урожайные планы на медали и у наших спортсменов, которые отправились на Олимпиаду в Токио. Уверены, для этого они приложат максимум усилий. Поддержать наших...
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