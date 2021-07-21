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Белорусские призеры Олимпиады окажут помощь спортивным школам

21.07.2021 11:31 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вместе с Олимпиадой в Токио стартует очередной этап проекта "Олимпийский выбор", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Президентском спортивном клубе.

Во время этой акции каждый чемпион и призер Олимпийских игр из числа сборной команды Беларуси сможет выбрать специализированное учебно-спортивное учреждение, которому Президентский спортивный клуб окажет безвозмездную (спонсорскую) помощь для укрепления материально-технической базы, организации и проведения соревнований, а также участия в них. Сумма финансовой помощи будет зависеть от занятого спортсменом места и составит: за первое место - Br20 тыс., за второе Br15 тыс., за третье - Br10 тыс.

"Олимпийский выбор" - это совместный масштабный проект Президентского спортивного клуба, Национального олимпийского комитета и Министерства спорта и туризма Беларуси по поддержке детско-юношеского спорта в нашей стране. Эта благотворительная акция проходит с Олимпиады-2012 в Лондоне. Затем последовали Игры в Сочи (2014), Рио-де-Жанейро (2016), Пхенчхане (2018) и II Европейские игры - 2019 в Минске.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Каждый чемпион и призер Олимпийских игр из числа сборной команды Беларуси сможет выбрать специализированное учебно-спортивное учреждение, которому...
 
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