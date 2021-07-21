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Австралийский Брисбен примет летнюю Олимпиаду 2032 года
21.07.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2032 году примет австралийский Брисбен. Около часа назад об этом решении стало известно на сессии Международного олимпийского комитета, которая продолжается в столице ближайших летних Игр - в японском Токио. Это уже третий случай, когда летняя Олимпиада пройдет в Австралии. В 1956 году Игры состоялись в Мельбурне, в 2000-м - в Сиднее. Напомним, торжественная церемония открытия нынешней Олимпиады состоится уже в эту пятницу и ее покажет в 22:30 телеканал "Беларусь 1". Сегодня начались и первые соревнования в рамках Олимпийских Игр по женскому футболу и софтболу.
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Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2032 году примет австралийский Брисбен. Около часа назад об этом решении стало известно на сессии Международного...
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