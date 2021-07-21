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СКА узнал соперника в Кубке ЕГФ
21.07.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Минский СКА в гандбольном Кубке ЕГФ сыграет с исландским "Хабнафьордуром", что стало известно по итогам жеребьевки еврокубков, которая накануне состоялась в Вене. Названый оппонент сыграет с белорусским клубом во втором раунде, первые матчи которого запланированы на 16-17 октября, а ответные на 23-24 октября. Спортивный директор СКА Эдуард Стрелец отметил, что задача не только против "Хабнафьордур", но и добиться победы над каждым соперником в Кубке ЕГФ.
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Минский СКА в гандбольном Кубке ЕГФ сыграет с исландским "Хабнафьордуром", что стало известно по итогам жеребьевки еврокубков, которая накануне состоялась в Вене....
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